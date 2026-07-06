Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Tiengen: Mann mit Schusswaffe gemeldet - Täterfestnahme

Freiburg (ots)

Am Samstag, 04.07.2026, wurde gegen 14:15 Uhr ein Mann mit einem Gewehr im Bereich Sulzerring gemeldet. Einsatzkräfte des Polizeireviers Waldshut-Tiengen, unterstützt durch eine Streife der BUNDESPOLIZEI, konnten einen 54-jährigen Mann antreffen und vorläufig festnehmen. Auf seinem Grundstück konnte eine Spielzeugwaffe aus Holz aufgefunden werden. Da es für die Zeugen nicht ersichtlich war, dass es sich um ein Spielzeug handelte und der 54- Jährige mit der Attrappe auf dem Gehweg unterwegs gewesen sein soll und Zielübungen durchgeführt haben soll, wurde der Gegenstand einbehalten und es folgt eine Anzeige einer Ordnungswidrigkeit an die Stadt Waldshut-Tiengen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell