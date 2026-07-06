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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtmoos: Spiegelstreifer - ein Beteiligter flüchtet - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Freitag, 03.07.2026, kam es gegen 12.00 Uhr auf der L148 zwischen Todtmoos und Wehr zu einer Kollision im Begegnungsverkehr, wodurch an beiden Autos die Spiegel beschädigt wurden. Die 41-jährige Fahrerin eines Renault, die von Wehr in Richtung Todtmoos unterwegs gewesen sein soll, erstattete Anzeige, da der Unfallgegner in Richtung Wehr davongefahren sei. Aufgrund vor Ort aufgefundener Trümmerteile müsste es sich beim flüchtigen Fahrzeug um einen schwarzen Ford Raptor (Pickup) handeln. Der Polizeiposten St. Blasien hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können. Der Polizeiposten ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07672 92228 0 erreichbar. Das Polizeirevier Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07761 9340 entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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