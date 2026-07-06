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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lottstetten: Rauchentwicklung in Autohaus - Feuerwehreinsatz

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 05.07.2026, wurde die Freiwillige Feuerwehr gegen 15:45 Uhr zu einem Autohaus in Lottstetten alarmiert. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zu keinem offenen Feuer, sondern lediglich zu einer starken Rauchentwicklung in einem Büroraum. Ursache könnte ein defekter Akku gewesen sein. Eine Höhe des Sachschadens ist bislang noch nicht bekannt. Verletzt wurde niemand. Der Polizeiposten Jestetten hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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