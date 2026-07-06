POL-FR: Lottstetten: Rauchentwicklung in Autohaus - Feuerwehreinsatz
Freiburg (ots)
Am Sonntag, 05.07.2026, wurde die Freiwillige Feuerwehr gegen 15:45 Uhr zu einem Autohaus in Lottstetten alarmiert. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zu keinem offenen Feuer, sondern lediglich zu einer starken Rauchentwicklung in einem Büroraum. Ursache könnte ein defekter Akku gewesen sein. Eine Höhe des Sachschadens ist bislang noch nicht bekannt. Verletzt wurde niemand. Der Polizeiposten Jestetten hat die weiteren Ermittlungen übernommen.
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