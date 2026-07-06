Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Murg/ Niederhof: Diebe festgenommen

Freiburg (ots)

Am Samstag, 04.07.2026, wurden gegen 01:45 Uhr in der Dorfstraße in Niederhof zwei Personen festgenommen, die im Verdacht stehen, Geld und Wertsachen aus unverschlossenen Autos entwendet zu haben. Zwei Zeugen hatten beobachtet, wie ein Tatverdächtiger die Tür eines Autos geöffnet hatte und verfolgten den Tatverdächtigen. Einsatzkräfte konnten den 29- Jährigen und seine 23-jährige Begleiterin vorläufig festnehmen. Im Rahmen der Festnahme wurden die Zeugen durch die 23 -Jährige beleidigt. Der Polizeiposten Laufenburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges in Niederhof wahrgenommen haben oder denen Gegenstände aus dem Auto entwendet wurden. Außerdem werden Anwohnende gebeten, ihre privaten Videoüberwachungsanlagen zu sichten und verdächtige Personen der Polizei mitzuteilen. Der Polizeiposten Laufenburg ist zu den üblichen Bürozeiten unter 07763 9288 0 erreichbar. Das Polizeirevier Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 0 entgegen.

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