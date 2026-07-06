Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Tiengen: Diebstahl eines Mopeds

Freiburg (ots)

In der Zeit von Samstag, 04.07.2026, 21:30 Uhr bis Sonntag, 05.07.2026, 08.00 Uhr wurde in der Weilheimer Straße ein Moped, Beta RR50 Enduro, entwendet. Das Zweirad soll einen Wert von etwa 3500 Euro haben. Das Polizeirevier Waldshut- Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können oder Verdächtiges an der genannten Örtlichkeit beobachtet haben. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen ist rund um die Uhr unter Tel. 07751 8316 531 erreichbar.

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