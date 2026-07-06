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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Vermisstenfahndung nach 25-jährigem Studenten

Freiburg (ots)

Seit Samstag, 27.06.2026, wird ein 25 Jahre alter Pharmazie-Student aus Freiburg vermisst. Das mutmaßliche Fahrrad des Vermissten konnte am Samstagnachmittag im Freiburger Stadtteil Betzenhausen an der Dreisam im Bereich der dortigen Gaskugel aufgefunden werden.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Mann in einer hilflosen Lage befindet.

Der Vermisste wurde wie folgt beschrieben: 

   - ca. 182 cm groß,
   - athletische Statur,
   - dunkelbraune Augen,
   - kurze schwarze Haare,
   - trug zuletzt ein hellblaues T-Shirt,
   - führte eine silberne Taschenuhr, einen Schlüsselbund mit rotem 
     Anhänger und einen schwarzen Rucksack mit sich.

Fotos des vermissten Mannes können im Fahndungsportal der Polizei Baden-Württemberg unter folgendem Link aufgerufen werden:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/freiburg-im-breisgau-vermisstenfahndung-2/

Die Kriminalpolizei Freiburg (Tel. 0761 882-2880) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Vermissten gesehen haben oder Hinweise zu dessen Aufenthaltsort geben können.

ak

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
- Pressestelle -

Árpád Kurgyis

Tel.: 0761 882-1019
E-Mail: freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

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Tel.: 0761 882-1222
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Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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