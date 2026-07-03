Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Häusern: Unfall im Begegnungsverkehr auf Bundesstraße - zwei Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 02.07.2026, gegen 15.10 Uhr, befuhr ein 86-jähriger Pkw-Fahrer die Bundesstraße 500 von Schluchsee kommend in Richtung Häusern, als er aus hier noch nicht bekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn kam. Dort streifte er zweimal die Schutzplanke und kollidierte dann mit einem entgegenkommenden 41-jährigen Pkw-Fahrer. Der 86-Jährige sowie seine 83-jährige Mitfahrerin wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe ist hier nicht bekannt. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.

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