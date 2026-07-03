Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutöschingen: Kleinkind rennt vor Pkw - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 02.07.2026, gegen 12.50 Uhr, befuhr eine 45-jährige Pkw-Fahrerin mit sehr langsamer Geschwindigkeit die St. Antoniusstraße, als ein 3-jähriges Kind aus einem Garten auf die Straße rannte und von dem Pkw erfasst wurde. Das Kind wurde schwer verletzt. Mit einem Rettungshubschrauber wurde es in ein Krankenhaus verflogen.

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