POL-FR: Wutöschingen: Kleinkind rennt vor Pkw - Rettungshubschrauber im Einsatz
Freiburg (ots)
Am Donnerstag, 02.07.2026, gegen 12.50 Uhr, befuhr eine 45-jährige Pkw-Fahrerin mit sehr langsamer Geschwindigkeit die St. Antoniusstraße, als ein 3-jähriges Kind aus einem Garten auf die Straße rannte und von dem Pkw erfasst wurde. Das Kind wurde schwer verletzt. Mit einem Rettungshubschrauber wurde es in ein Krankenhaus verflogen.
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