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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutöschingen: Kleinkind rennt vor Pkw - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 02.07.2026, gegen 12.50 Uhr, befuhr eine 45-jährige Pkw-Fahrerin mit sehr langsamer Geschwindigkeit die St. Antoniusstraße, als ein 3-jähriges Kind aus einem Garten auf die Straße rannte und von dem Pkw erfasst wurde. Das Kind wurde schwer verletzt. Mit einem Rettungshubschrauber wurde es in ein Krankenhaus verflogen.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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