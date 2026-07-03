POL-FR: Weil am Rhein: Vorfahrtsverletzung - drei Leichtverletzte - hoher Sachschaden

Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 01.07.2026, gegen 16.50 Uhr, kam es in der Einfahrt zur Tiefgarage des Rathauses zu einem Verkehrsunfall. Ein 49-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Luisenstraße, fuhr zur Tiefgarage herunter und hielt am Parkticketautomaten an, um ein Ticket zu ziehen. Dabei kam der Pkw ins Rollen und kollidierte mit einer Betonsäule der Tiefgarageneinfahrt. Dabei wurden auch die Schranke sowie das Ein- und ...

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