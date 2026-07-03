POL-FR: Weil am Rhein: Vorfahrtsverletzung - drei Leichtverletzte - hoher Sachschaden
Freiburg (ots)
Am Donnerstag, 02.07.2026, gegen 05.25 Uhr, befuhr eine 54-jährige Pkw-Fahrerin die Pfädlistraße und übersah an der Kreuzung zur Friedrich-Lud.-Jahn-Straße eine von rechts kommende 18-jährige Pkw-Fahrerin. Im Kreuzungsbereich kam es zu einer heftigen Kollision der beiden Fahrzeuge. Beide Fahrerinnen, sowie eine 18-jährige Mitfahrerin bei der 18-jährigen Fahrerin wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte alle drei Frauen in ein Krankenhaus. Die Pkws mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 35.000 Euro geschätzt.
Medienrückfragen bitte an:
Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de
X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/
- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell