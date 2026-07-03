Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Wieder Fahrraddiebstähle aus Keller

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Dienstag, 30.06.2026, 15.00 Uhr bis Mittwoch, 01.07.2026, 17.00 Uhr, gelangte eine unbekannte Täterschaft in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Hohe Straße in Haltingen und entwendete aus dem Fahrradabstellraum ein verschlossenes Mountainbike der Marke Ghost. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 1.100 Euro. Tagsüber am Donnerstag, 02.07.2026, in dem Zeitraum zwischen 08.30 Uhr bis 15.30 Uhr, brach eine unbekannte Täterschaft eine Kellertür auf, um aus dem Keller eines Mehrfamilienhaues in der Straße "Mühlenrain" ein Rennrad zu entwenden. Die Höhe des Diebstahlschaden ist hier nicht bekannt. Auch am Donnerstag, 02.07.2026, gegen 15.30 Uhr, brachen zwei junge Männer in einem Mehrfamilienhaus in der Hauptstraße in Friedlingen zwei Kellerabteile auf. Hier ist nicht bekannt, ob etwas aus den Kellern entwendet wurde. Hinweis der Polizei: In den letzten Wochen häuften sich die Diebstähle von Fahrrädern aus Kellern / Tiefgaragen von Mehrfamilienhäusern. - Halten sie die Eingangstür des Hauses stets geschlossen, auch tagsüber. - Vergewissern sie sich, wem sie beim Klingeln die Tür öffnen. - Beobachten Sie beim Aus- oder Einfahren in die Tiefgarage das Schließen des Tores. - Verschließen sie auch im Keller ihr Fahrrad mit einem Schloss und bestenfalls an einen festen Gegenstand an. -Achten sie beim Kauf eines Fahrradschlosses auf die Qualität und Bauweise Noch eine Bitte der Polizei: In diesem Zusammenhang bittet die Polizei die Bewohner von Mehrfamilienhäusern um unverzügliche und niederschwellige Mitteilungen bei dementsprechenden verdächtigen Wahrnehmungen. Wählen sie die 110!

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