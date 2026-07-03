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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Wieder Fahrraddiebstähle aus Keller

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Dienstag, 30.06.2026, 15.00 Uhr bis 
Mittwoch, 01.07.2026, 17.00 Uhr, gelangte eine unbekannte Täterschaft
in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Hohe Straße in 
Haltingen und entwendete aus dem Fahrradabstellraum ein 
verschlossenes Mountainbike der Marke Ghost. Der Diebstahlschaden 
beträgt etwa 1.100 Euro.

Tagsüber am Donnerstag, 02.07.2026, in dem Zeitraum zwischen 08.30 
Uhr bis 15.30 Uhr, brach eine unbekannte Täterschaft eine Kellertür 
auf, um aus dem Keller eines Mehrfamilienhaues in der Straße 
"Mühlenrain" ein Rennrad zu entwenden. Die Höhe des Diebstahlschaden 
ist hier nicht bekannt.

Auch am Donnerstag, 02.07.2026, gegen 15.30 Uhr, brachen zwei junge 
Männer in einem Mehrfamilienhaus in der Hauptstraße in Friedlingen 
zwei Kellerabteile auf. Hier ist nicht bekannt, ob etwas aus den 
Kellern entwendet wurde.

Hinweis der Polizei:

In den letzten Wochen häuften sich die Diebstähle von Fahrrädern aus 
Kellern / Tiefgaragen von Mehrfamilienhäusern.

- Halten sie die Eingangstür des Hauses stets geschlossen, auch   
tagsüber. 

- Vergewissern sie sich, wem sie beim Klingeln die Tür öffnen.

- Beobachten Sie beim Aus- oder Einfahren in die Tiefgarage das 
Schließen des Tores.

- Verschließen sie auch im Keller ihr Fahrrad mit einem Schloss und 
bestenfalls an einen festen Gegenstand an.

-Achten sie beim Kauf eines Fahrradschlosses auf die Qualität und 
Bauweise 

Noch eine Bitte der Polizei: 

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei die Bewohner von 
Mehrfamilienhäusern um unverzügliche und niederschwellige 
Mitteilungen bei dementsprechenden verdächtigen Wahrnehmungen. Wählen
sie die 110!

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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