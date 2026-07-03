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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bernau: Unfall im Begegnungsverkehr auf Landstraße - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 02.07.2026, gegen 18.10 Uhr, befuhr eine 45-jährige Pkw-Fahrerin die Landstraße 149 von Bernau kommend in Richtung St. Blasien, als sie aus hier noch nicht bekannten Gründen etwa 300 Meter nach der Einmündung in Richtung Menzenschwand zu einer Kollision mit einer entgegenkommenden 24-jährigen Pkw-Fahrerin kam. Beide Frauen wurden verletzt. Vom Rettungsdienst wurden sie in Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Eine Schadenshöhe ist hier nicht bekannt.

Kurz nach dem Unfall sollen sich mehrere Personen an der Unfallstelle aufgehalten haben, welche aber noch vor Eintreffen der Polizei die Örtlichkeit verließen. Vielleicht sind diese Personen Zeugen des Unfalles und werden deshalb gebeten sich mit der Verkehrspolizei Waldshut-Tiengen in Verbindung zu setzen. Die Verkehrspolizei Waldshut-Tiengen ist während den üblichen Bürozeiten unter der Telefonnummer 07751 8963-0 erreichbar. Ebenso mögen sich weitere Zeugen melden, die den Unfall beobachtet haben.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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