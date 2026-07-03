Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Unklarer Unfallhergang - Polizei sucht zwei Frauen und ein Kind

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 01.07.2026, gegen 17.00 Uhr, kam es in der Freiburger Straße in Tumringen zu einem Unfall, bei welchem ein Kind mit einem Fahrrad sowie ein 51-jähriger Radfahrer beteiligt waren. Dem Radfahrer sei ein kleines Mädchen vor das Fahrrad gelaufen. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich schwer. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Gemäß Zeugen war das Kind ebenfalls mit einem Fahrrad unterwegs. Das Kind wurde von zwei Frauen begleitet. Das Kind und die beiden Frauen verließen vor Eintreffen der Polizei die Örtlichkeit.

Die Verkehrspolizei Weil am Rhein sucht nun die beiden Frauen und das Kind. Diese mögen sich bitte mit der Verkehrspolizei in Verbindung setzen. Ebenso werden weitere Zeugen gesucht, welche Hinweise zu dem Kind oder den Frauen geben können. Die Verkehrspolizei ist unter der Telefonnummer 07621 98000 erreichbar.

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