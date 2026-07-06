Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Neuenburg am Rhein: Unbekannter Rollerfahrer flüchtet vor Polizei und kollidiert mit Fußgängerin - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Eine Leichtverletzte ist das Ergebnis eines Verkehrsunfalls vom Freitag, 03.07.2026 gegen 20:30 Uhr im Einfangweg im Neuenburg.

Eine Funkstreifenbesatzung hatte kurz davor die Freiburger Straße befahren, als ihr zwei verdächtige Motorrollerfahrer entgegenkamen. Als die beiden Unbekannten auf ihren Rollern die Polizei bemerkt hätten, seien sie zunächst in die Römerstraße eingebogen, wo sie einer Verkehrskontrolle unterzogen werden sollten.

Die beiden Fahrer hätten die Anhaltesignale der Streifenbesatzung ignoriert und seien zunächst in die Zähringer Straße geflüchtet. Dort hätten sich beide Rollerfahrer getrennt, wobei einer der beiden geradeaus die Zähringer Straße entlang geflüchtet sei und der andere Roller in den Einfangweg eingebogen sei. Zu diesem Zeitpunkt hatten sich zwei Fußgängerinnen auf der Fahrbahn im Einfangweg befunden. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den zwei Passantinnen und dem Rollerfahrer, wobei einer der beiden Frauen leicht verletzt und später mit dem Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert wurde. Der unbekannte Fahrer des Rollers setzte seine Fahrt fort und ihm sowie dem zweiten Rollerfahrer gelang die Flucht.

Die Verkehrspolizei Freiburg (Tel.: 0761 882-3100) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten und/ oder Hinweise zu den gesuchten Rollerfahrern geben können.

ak

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell