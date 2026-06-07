POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Vermisstenfahndung

Aalen (ots) - Am heutigen Sonntag, 07.06.2026 gegen 10:40 Uhr wurde der Brand eines Balkones eines Mehrfamilienhauses mit neun Wohnungen in der Schwerzerallee gemeldet. Beim Eintreffen der Rettungskräfte konnte festgestellt werden, dass bereits mehrere Balkone des Gebäudes brannten und das Feuer auch schon auf den Dachstuhl übergegriffen hattte. Mehrere Personen befanden sich zu diesem Zeitpunkt noch in ihren ...

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