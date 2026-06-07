POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Vermisstenfahndung
Aalen (ots)
Backnang - Waldrems: Vermisstenfahndung
Am Sonntagabend gegen 21:45 Uhr war ein Polizeihubschrauber im Sucheinsatz nach einer vermissten 74-jährigen Frau. Diese fehlt seit 12:30 Uhr aus Backnang - Waldrems und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Neben mehreren Polizeistreifen ist auch die Rettungshundestaffel in die Suche eingebunden. Die bisherigen Suchmaßnahmen verliefen erfolglos.
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