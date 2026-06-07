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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Vermisstenfahndung

Aalen (ots)

Backnang - Waldrems: Vermisstenfahndung

Am Sonntagabend gegen 21:45 Uhr war ein Polizeihubschrauber im Sucheinsatz nach einer vermissten 74-jährigen Frau. Diese fehlt seit 12:30 Uhr aus Backnang - Waldrems und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Neben mehreren Polizeistreifen ist auch die Rettungshundestaffel in die Suche eingebunden. Die bisherigen Suchmaßnahmen verliefen erfolglos.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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