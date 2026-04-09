Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Neuenhaus - Verkehrsunfallflucht auf der Hauptstraße - Zeugen gesucht

Neuenhaus (ots)

In Neuenhaus kam es am Dienstag, zwischen 13:50 Uhr und 15:00 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht auf der Hauptstraße.

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen am Fahrbahnrand abgestellten grauen VW Golf Sportsvan vermutlich beim Ein- oder Ausparken. Am VW wurden mehrere Kratzer an der Front und am rechten Scheinwerfer festgestellt, zudem ist die Motorhaube leicht eingeknickt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen an die Polizei in Neuenhaus unter der Telefonnummer 05941/989850 zu wenden.

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