Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle und Brand

Aalen (ots)

Spiegelberg: Unfall mit verletztem Motorradfahrer

Am Samstag gegen 18:35 Uhr fuhr ein 53-jähriger Kraftradfahrer die L1117 zwischen Jux und Nassach. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er nach einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und stürzte im Grünstreifen. Er wurde schwerverletzt. Es entstand ca. 5.000 Euro Sachschaden.

Korb: Brand eines Glascontainer

Am Samstag gegen 21:40 Uhr wurde der Brand eines Glascontainer in der Urbanstraße gemeldet. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr und der Polizei war der Container bereits fast vollständig zerstört. Die Feuerwehr löschte den Brand. Es entstand ca. 500 Euro Sachschaden. Das Polizeirevier Waiblingen ermittelt zur Brandursache. Hinweise können unter 07151 950 422 gegeben werden.

Winnenden: Unfall mit Sachschaden - Zeugensuche

Am Samstag gegen 12:30 Uhr kam es auf der Waiblinger Straße, von der B14 kommend in Fahrtrichtung Winnenden zu einem Verkehrsunfall beim Fahrstreifenwechsel. Eine 55-jährgie Fiat-Fahrerin wollte den Fahrstreifen nach links wechseln, während zeitgleich ein 58-jähriger VW-Fahrer vom linken auf den rechten Streifen wechseln wollte. Hierbei kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wobei insgesamt ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro entstand. Das Polizeirevier Winnenden nahm den Unfall auf und sucht nun nach Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Diese werden gebeten, sich unter 07195 6940 zu melden.

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