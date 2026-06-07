PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle und Brand

Aalen (ots)

Spiegelberg: Unfall mit verletztem Motorradfahrer

Am Samstag gegen 18:35 Uhr fuhr ein 53-jähriger Kraftradfahrer die L1117 zwischen Jux und Nassach. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er nach einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und stürzte im Grünstreifen. Er wurde schwerverletzt. Es entstand ca. 5.000 Euro Sachschaden.

Korb: Brand eines Glascontainer

Am Samstag gegen 21:40 Uhr wurde der Brand eines Glascontainer in der Urbanstraße gemeldet. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr und der Polizei war der Container bereits fast vollständig zerstört. Die Feuerwehr löschte den Brand. Es entstand ca. 500 Euro Sachschaden. Das Polizeirevier Waiblingen ermittelt zur Brandursache. Hinweise können unter 07151 950 422 gegeben werden.

Winnenden: Unfall mit Sachschaden - Zeugensuche

Am Samstag gegen 12:30 Uhr kam es auf der Waiblinger Straße, von der B14 kommend in Fahrtrichtung Winnenden zu einem Verkehrsunfall beim Fahrstreifenwechsel. Eine 55-jährgie Fiat-Fahrerin wollte den Fahrstreifen nach links wechseln, während zeitgleich ein 58-jähriger VW-Fahrer vom linken auf den rechten Streifen wechseln wollte. Hierbei kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wobei insgesamt ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro entstand. Das Polizeirevier Winnenden nahm den Unfall auf und sucht nun nach Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Diese werden gebeten, sich unter 07195 6940 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 07.06.2026 – 09:57

    POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Heckenbrand und Verkehrsunfälle

    Aalen (ots) - Wallhausen: Heckenbrand Am Samstag gegen 15:25 Uhr wurde im Schultheiß-Weiß-Weg der Brand einer Hecke gemeldet. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr und der Polizei war durch den Brand bereits ein angrenzender Pavillon beschädigt worden. Die Feuerwehr Wallhausen war mit 34 Einsatzkräften und 4 Fahrzeugen vor Ort und löschte den Brand. Der Sachschaden ...

    mehr
  • 07.06.2026 – 09:40

    POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl und Verkehrsunfälle

    Aalen (ots) - Abtsgmünd: Zeugen gesucht nach Diebstahl von Altkleidern Am Samstag gegen 13:00 Uhr wurden am Altkleidercontainer in der Hohenstadter Straße drei Personen gemeldet, die aus dort abgestellten Kleidersäcken Gegenstände entwendeten. Vor dem Eintreffen der Polizei entfernten sich die Personen mit Diebesgut im Wert von ca. 50 Euro in unbekannte Richtung. Es soll sich um zwei Frauen und einen Jungen gehandelt ...

    mehr
  • 06.06.2026 – 14:19

    POL-AA: Ostalbkreis: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

    Aalen (ots) - Lorch: Zeugen nach Unfallflucht gesucht Ein bisher unbekannter Verursacher beschädigte am Freitagnachmittag zwischen 13:00 und 14:30 Uhr in der Ziegelwaldstraße auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios beim Ein- oder Ausparken einen dort ordnungsgemäß geparkten Dacia und entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden am Dacia von etwa 1.000 Euro. Hinweise zum ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren