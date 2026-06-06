Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Aalen (ots)

Lorch: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein bisher unbekannter Verursacher beschädigte am Freitagnachmittag zwischen 13:00 und 14:30 Uhr in der Ziegelwaldstraße auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios beim Ein- oder Ausparken einen dort ordnungsgemäß geparkten Dacia und entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden am Dacia von etwa 1.000 Euro. Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171/3580 entgegen.

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