Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl und Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Abtsgmünd: Zeugen gesucht nach Diebstahl von Altkleidern

Am Samstag gegen 13:00 Uhr wurden am Altkleidercontainer in der Hohenstadter Straße drei Personen gemeldet, die aus dort abgestellten Kleidersäcken Gegenstände entwendeten. Vor dem Eintreffen der Polizei entfernten sich die Personen mit Diebesgut im Wert von ca. 50 Euro in unbekannte Richtung. Es soll sich um zwei Frauen und einen Jungen gehandelt haben. Eine Frau trug ein wei0ß-schwarzes Kleid ung einen roten Pullover. Die andere hatte schwarze Haare und trug ein weißes T-Shirt, einen beigen Pullover und eine schwarze Hose. Der Junge war schwarz gekleidet. Das Polizeirevier Aalen bittet um Hinweise zu den Tätern unter 07361 524 150.

Schwäbisch Gmünd: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Am Samstag gegen 16:50 Uhr fuhr ein 36-jähriger Kawasaki-Kraftradfahrer auf der L1160 zwischen Weiler in den Bergen und Degenfeld. Im Kurvenbereich kam er aufgrund eines Fahrfehlers zu Fall, rutschte über die Gegenfahrbahn und stieß gegen die Leitplanke. Ein entgegenkommender 57-jähriger Ford-Fahrer konnte einen Zusammenstoß mit dem Kraftrad nicht mehr verhindern. Beide Beteiligte blieben unverletzt. Es entstand Sachschaden 20.000 Euro.

Eschach: Unfall mit zwei Verletzten

Am Samstag gegen 13:00 Uhr fuhr eine 27-jährige mit ihrem 23-jährigen Mitfahrer auf einem Honda-Kraftrad auf der L1080 von Eschach in Richtung Kemnaten. Hierbei verlor die Fahrerin die Kontrolle, kam von der Fahrbahn ab und stürzte. Beide Personen wurden leicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt.

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