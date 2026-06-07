PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl und Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Abtsgmünd: Zeugen gesucht nach Diebstahl von Altkleidern

Am Samstag gegen 13:00 Uhr wurden am Altkleidercontainer in der Hohenstadter Straße drei Personen gemeldet, die aus dort abgestellten Kleidersäcken Gegenstände entwendeten. Vor dem Eintreffen der Polizei entfernten sich die Personen mit Diebesgut im Wert von ca. 50 Euro in unbekannte Richtung. Es soll sich um zwei Frauen und einen Jungen gehandelt haben. Eine Frau trug ein wei0ß-schwarzes Kleid ung einen roten Pullover. Die andere hatte schwarze Haare und trug ein weißes T-Shirt, einen beigen Pullover und eine schwarze Hose. Der Junge war schwarz gekleidet. Das Polizeirevier Aalen bittet um Hinweise zu den Tätern unter 07361 524 150.

Schwäbisch Gmünd: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Am Samstag gegen 16:50 Uhr fuhr ein 36-jähriger Kawasaki-Kraftradfahrer auf der L1160 zwischen Weiler in den Bergen und Degenfeld. Im Kurvenbereich kam er aufgrund eines Fahrfehlers zu Fall, rutschte über die Gegenfahrbahn und stieß gegen die Leitplanke. Ein entgegenkommender 57-jähriger Ford-Fahrer konnte einen Zusammenstoß mit dem Kraftrad nicht mehr verhindern. Beide Beteiligte blieben unverletzt. Es entstand Sachschaden 20.000 Euro.

Eschach: Unfall mit zwei Verletzten

Am Samstag gegen 13:00 Uhr fuhr eine 27-jährige mit ihrem 23-jährigen Mitfahrer auf einem Honda-Kraftrad auf der L1080 von Eschach in Richtung Kemnaten. Hierbei verlor die Fahrerin die Kontrolle, kam von der Fahrbahn ab und stürzte. Beide Personen wurden leicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 06.06.2026 – 14:19

    POL-AA: Ostalbkreis: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

    Aalen (ots) - Lorch: Zeugen nach Unfallflucht gesucht Ein bisher unbekannter Verursacher beschädigte am Freitagnachmittag zwischen 13:00 und 14:30 Uhr in der Ziegelwaldstraße auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios beim Ein- oder Ausparken einen dort ordnungsgemäß geparkten Dacia und entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden am Dacia von etwa 1.000 Euro. Hinweise zum ...

    mehr
  • 06.06.2026 – 14:17

    POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Carport beim Rangieren beschädigt - Zeugen gesucht

    Aalen (ots) - Schwäbisch Hall: Carport beim Rangieren beschädigt - Zeugen gesucht Ein bisher unbekannter Verursacher beschädigte am Freitagabend zwischen 17:50 und 19:00 Uhr beim Rangieren mit seinem Fahrzeug am Wolfsbühl ein Carport und entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von 1.000 Euro. Hinweise zum ...

    mehr
  • 05.06.2026 – 14:26

    POL-AA: Ostalbkreis: PKW fährt in Graben - Straßenlaterne beschädigt

    Aalen (ots) - Aalen: PKW fährt in Graben Am Mittwoch um 14.30 Uhr befuhr eine 23-Jährige mit ihrem Ford die B19 in Fahrtrichtung Aalen. Zwischen den Anschlussstellen Oberkochen Süd und Oberkochen Nord erkannte sie ein ordnungsgemäß abgestelltes Pannenfahrzeug. Sie schätzte jedoch die Situation falsch ein, streifte das Fahrzeug und fuhr mit ihrem PKW in den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren