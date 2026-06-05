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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: PKW fährt in Graben - Straßenlaterne beschädigt

Aalen (ots)

Aalen: PKW fährt in Graben

Am Mittwoch um 14.30 Uhr befuhr eine 23-Jährige mit ihrem Ford die B19 in Fahrtrichtung Aalen. Zwischen den Anschlussstellen Oberkochen Süd und Oberkochen Nord erkannte sie ein ordnungsgemäß abgestelltes Pannenfahrzeug. Sie schätzte jedoch die Situation falsch ein, streifte das Fahrzeug und fuhr mit ihrem PKW in den Straßengraben. Hierdurch entstand an den beiden Fahrzeugen ein Schaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Wasseralfingen: Straßenlaterne beschädigt

Bereits am Donnerstag, 21.05.26 wurde in er Eugenstraße eine Straßenlaterne durch einen Verkehrsteilnehmer beschädigt. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 5240 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-110
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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