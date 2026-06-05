Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Auto zerkratzt - Verkehrsunfall - Polizisten und Sanitäter angegriffen

Aalen (ots)

Leutenbach: Auto zerkratzt

Am Freitag in der Zeit zwischen 9:45 Uhr und 10:30 Uhr wurde in der Wacholderstraße ein geparkter VW Multivan zerkratzt. Das Polizeirevier Winnenden hat die Ermittlungen zur Tat aufgenommen und nimmt unter der Telefonnummer 07195 6940 Zeugenhinweise entgegen.

Fellbach: Vorfahrt missachtet

Ein 26-jähriger Seat-Fahrer missachtete am Freitagmorgen gegen 6:45 Uhr an der Kreuzung Lindenbühlweg / Stettiner Straße die Vorfahrt eines 49 Jahre alten BMW-Fahrers und verursachte eine Kollision zwischen den beiden Pkw. Der entstandene Schaden wird auf 4500 Euro geschätzt, verletzt wurde beim Unfall niemand.

Backnang: Polizisten und Sanitäter angegriffen

Am Freitagvormittag kurz vor 11 Uhr wurde die Polizei verständigt, da eine 20-jährige Frau im psychischen Ausnahmezustand in einer Wohnung im Berliner Ring randalierte. Auch von den Beamten ließ die Frau sich nicht beruhigen. Als sie aufgrund ihres Zustandes in eine Spezialklinik gebracht werden sollte, griff sie die Polizisten an. Ihr wurden unter heftiger Gegenwehr Handschließen angelegt, hierbei spuckte sie einem Polizisten ins Gesicht. Anschließend beleidigte die Frau die Polizisten fortlaufend. Als sie aus der Wohnung gebracht wurde, trat sie einer Polizistin gegen das Knie, die Beamtin wurde hierbei verletzt und konnte ihren Dienst anschließend nicht mehr fortsetzen. Zudem trat sie noch gegen das Schienbein einer Rettungssanitäterin. Die Frau wurde letztlich in die Spezialklinik gebracht und muss nun mit einer Anzeige rechnen.

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