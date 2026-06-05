Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche - Unfälle - Sachbeschädigung an Pkw

Aalen (ots)

Waiblingen: Zeugen nach Einbruch gesucht

Am Mittwoch im Zeitraum zwischen 10:40 Uhr und 14:00 Uhr brachen bisher unbekannte Diebe in eine Wohnung in der Silcherstraße ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden ein MacBook sowie weitere Wertgegenstände im Gesamtwert von mehreren tausend Euro gestohlen. Der verursachte Schaden wird auf 1500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 950422 um Zeugenhinweise.

Waiblingen-Beinstein: Unfallflucht

Zwischen Sonntagabend und Mittwochmorgen wurde in der Rathausstraße ein geparkter Audi von einem bisher unbekannten Autofahrer beschädigt. Der Schaden am Audi beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Weinstadt-Beutelsbach: Windschutzscheibe beschädigt

Am Donnerstag zwischen 1 Uhr und 6:30 Uhr wurde die Windschutzscheibe eines Toyota, der in der Mühlstraße geparkt war, vermutlich durch einen Schlag oder durch Bewurf mit einem unbekannten Gegenstand beschädigt. Zeugenhinweise zur Tat nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen-Hohenacker: Unfallflucht

Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 22 Uhr und Donnerstag, 5:40 Uhr wurde in der Bergstraße ein geparkter Opel von einem noch unbekannten Autofahrer beschädigt. Der entstandene Schaden am Opel wird auf 1000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen zum geflüchteten Unfallverursacher aufgenommen und nimmt unter der Telefonnummer 07151 950422 Zeugenhinweise entgegen.

Schorndorf: Unfallflucht

Zwischen Mittwoch, 18 Uhr und Donnerstag, 10:50 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Schlichtener Straße einen geparkten Audi A3 und fuhr danach unerlaubt weiter, ohne sich um den verursachten Schaden von etwa 2500 Euro zu kümmern. Hinweise zum geflüchteten Autofahrer nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Schorndorf: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte am Donnerstag zwischen 9 Uhr und 12:30 Uhr im Christallerweg einen geparkten VW Golf und fuhr anschließend weiter. Der Schaden am Golf wird auf 3000 Euro geschätzt. Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Schorndorf-Oberberken: Einbruch

Zwischen Samstagnachmittag und Mittwochmorgen brachen bisher unbekannte Diebe in ein Wohnhaus im Milanweg ein und durchsuchten dieses nach Wertgegenständen. Was genau von den Einbrechern gestohlen wurde, ist bislang noch unklar, der verursachte Schaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell