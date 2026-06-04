POL-AA: Pressebericht für den Landkreis Schwäbisch Hall vom 04.06.2026
Aalen (ots)
Crailsheim: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Fußgänger
Ein bislang unbekannter Radfahrer befuhr am Mittwochabend gegen 23:00 Uhr den Geh-/ Radweg in der Goethestraße in Richtung Worthingtonstraße. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 41-jährigen Fußgänger. Der Fußgänger wurde hierbei leicht verletzt. Der unbekannte Radfahrer stürzte ebenfalls und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen die den Verkehrsunfall beobachtet haben werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Crailsheim unter der Telefonnummer: 07951 4800 in Verbindung zu setzen.
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