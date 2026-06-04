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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressebericht für den Landkreis Schwäbisch Hall vom 04.06.2026

Aalen (ots)

Crailsheim: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Fußgänger

Ein bislang unbekannter Radfahrer befuhr am Mittwochabend gegen 23:00 Uhr den Geh-/ Radweg in der Goethestraße in Richtung Worthingtonstraße. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 41-jährigen Fußgänger. Der Fußgänger wurde hierbei leicht verletzt. Der unbekannte Radfahrer stürzte ebenfalls und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen die den Verkehrsunfall beobachtet haben werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Crailsheim unter der Telefonnummer: 07951 4800 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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