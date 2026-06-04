Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressebericht für den Ostalbkreis vom 04.06.2026

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Sachbeschädigungen - Zeugenaufruf

Am Donnerstagmorgen gegen 01:00 Uhr wurde ein 58-jähriger Mann in der Schwäbisch Gmünder Innenstadt beobachtet wie er im Bereich Marktplatz/ Bocksgasse/ Parlerstraße mehrere Stühle und Tische von Außenbewirtschaftungen, sowie Altpapiertonnen umhergeworfen hatte. Im weiteren Verlauf riss er an einem geparkten Pkw ein Kennzeichen ab und zerkratzte einen weiteren geparkten Pkw. Zeugen welche Beobachtungen zu den Sachbeschädigungen machen können werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 3580 in Verbindung zu setzen.

Aalen: Unfallflucht - Zeugenaufruf

Am Mittwoch beschädigte ein unbekannter Fahrzeuglenker zwischen 14:00 Uhr und 14:10 Uhr in der Bahnhofstraße beim Vorbeifahren einen geparkten Pkw BMW. Ohne sich um den Schaden in Höhe von ca. 3.000 Euro zu kümmern setzte er seine Fahrt fort. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer: 07361 5240 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell