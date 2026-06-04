PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressebericht für den Ostalbkreis vom 04.06.2026

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Sachbeschädigungen - Zeugenaufruf

Am Donnerstagmorgen gegen 01:00 Uhr wurde ein 58-jähriger Mann in der Schwäbisch Gmünder Innenstadt beobachtet wie er im Bereich Marktplatz/ Bocksgasse/ Parlerstraße mehrere Stühle und Tische von Außenbewirtschaftungen, sowie Altpapiertonnen umhergeworfen hatte. Im weiteren Verlauf riss er an einem geparkten Pkw ein Kennzeichen ab und zerkratzte einen weiteren geparkten Pkw. Zeugen welche Beobachtungen zu den Sachbeschädigungen machen können werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 3580 in Verbindung zu setzen.

Aalen: Unfallflucht - Zeugenaufruf

Am Mittwoch beschädigte ein unbekannter Fahrzeuglenker zwischen 14:00 Uhr und 14:10 Uhr in der Bahnhofstraße beim Vorbeifahren einen geparkten Pkw BMW. Ohne sich um den Schaden in Höhe von ca. 3.000 Euro zu kümmern setzte er seine Fahrt fort. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer: 07361 5240 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 03.06.2026 – 15:19

    POL-AA: Ostalbkreis: Versuchter Einbruch - Unfall - Zeugen gesucht

    Aalen (ots) - Aalen: Unfall Ein 65-jähriger Lkw-Fahrer bog am Mittwoch gegen 10:45 Uhr von der Kochertalstraße nach links in die Industriestraße ein. Dabei übersah er einen Opel, der von einer 68-Jährigen gelenkt wurde. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß, in dessen Folge der Pkw nach rechts abgewiesen wurde und gegen ein Verkehrszeichen prallte. Anschließend kam der Opel im Grünstreifen zum Stillstand. Es ...

    mehr
  • 03.06.2026 – 13:30

    POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallflucht & Mann mit Messer verletzt

    Aalen (ots) - Kaisersbach: Unfallflucht Am Sonntag befuhr ein 76 Jahre alter Fahrer eines VW California gegen 12:10 Uhr die L1120 von Welzheim in Richtung Fornsbach. Dabei kam es zu einer Kollision der Außenspiegel im Gegenverkehr. Der Fahrer des anderen Pkw entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Am VW California entstand ein Schaden von ca. 1.000 ...

    mehr
  • 03.06.2026 – 13:15

    POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht

    Aalen (ots) - Schwäbisch Hall: Unfallflucht Am Dienstag zwischen 08:30 Uhr und 19:30 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen in der Auwiesenstraße auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters geparkten Dacia und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Das Polizeirevier ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren