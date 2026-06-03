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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallflucht & Mann mit Messer verletzt

Aalen (ots)

Kaisersbach: Unfallflucht

Am Sonntag befuhr ein 76 Jahre alter Fahrer eines VW California gegen 12:10 Uhr die L1120 von Welzheim in Richtung Fornsbach. Dabei kam es zu einer Kollision der Außenspiegel im Gegenverkehr. Der Fahrer des anderen Pkw entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Am VW California entstand ein Schaden von ca. 1.000 Euro. Das Polizeirevier Backnang nimmt Hinweise zum Unfallverursacher unter 07191 35290 entgegen.

Winnenden: Mann mit Messer verletzt - Tatverdächtiger in Haft

Am Montagabend kam es auf einem Fußweg hinter der Asylunterkunft in der Albertviller Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Bewohnern der Unterkunft. Gegen 23:10 Uhr gerieten zwei Männer im Alter von 34 und 21 Jahren aus bisher unbekannter Ursache aneinander. Im Verlauf des Streits soll der 34-Jährige seinem Kontrahenten einen Stich mit einem Küchenmesser versetzt haben. Der 21-Jährige setzte sich anschließend zur Wehr und flüchtete mit seinem Fahrrad. Er begab sich in der Folge in eine Klinik, wo er notoperiert wurde. Zum Berichtszeitpunkt besteht beim 21-Jährigen keine Lebensgefahr mehr. Der 34-Jährige wurde noch in der selben Nacht festgenommen. Er wurde am Mittwoch beim Amtsgericht Waiblingen einem Haftrichter vorgeführt. Dieser setzte den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl in Vollzug. Der Tatverdächtige mit ungeklärter Staatsangehörigkeit wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-106
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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