Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Am Dienstag zwischen 08:30 Uhr und 19:30 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen in der Auwiesenstraße auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters geparkten Dacia und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Zeugenhinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher.

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