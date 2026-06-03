PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Am Dienstag zwischen 08:30 Uhr und 19:30 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen in der Auwiesenstraße auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters geparkten Dacia und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Zeugenhinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-108
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 03.06.2026 – 08:54

    POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallfluchten, Angriff auf Radfahrerin und Schlägerei

    Aalen (ots) - Waiblingen: Unfallflucht Im Zeitraum zwischen Montagnachmittag und Dienstagvormittag wurde in der Fronackerstraße ein Auto vom Hersteller Leapmotor beschädigt. Der Unfallverursacher fuhr nach dem Unfall weiter, ohne sich um den verursachten Schaden von ca. 1000 Euro zu kümmern. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet ...

    mehr
  • 03.06.2026 – 08:15

    POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten - Diebstahl

    Aalen (ots) - Aalen/Unterkochen: Unfallflucht Beim Vorbeifahren streifte am Dienstag zwischen 16:05 Uhr und 18:05 Uhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Stettiner Straße einen dort geparkten Dacia. Anschließend verließ er den Unfallort ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 2000 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt der Polizeiposten Oberkochen unter 07361/955990 entgegen. Lauchheim: PKW beschädigt Zwischen ...

    mehr
  • 02.06.2026 – 15:15

    POL-AA: Ostalbkreis: In Baustelle eingedrungen

    Aalen (ots) - Schwäbisch Gmünd: In Baustelle eingedrungen Unbekannte brachen zwischen Samstagmorgen, 06:00 Uhr und Montagmorgen, 06:00 Uhr, ein Vorhängeschloss an einer Baustellentür auf dem Dach der St. Franziskus Kirche in der Franziskanergasse auf. Die Baustellentüre befindet sich in einer Höhe von ca. 10 Metern und kann nur über das Baustellengerüst erreicht werden. Die Baustelle ist mit einem Bauzaun ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren