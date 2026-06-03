Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Versuchter Einbruch - Unfall - Zeugen gesucht

Aalen (ots)

Aalen: Unfall

Ein 65-jähriger Lkw-Fahrer bog am Mittwoch gegen 10:45 Uhr von der Kochertalstraße nach links in die Industriestraße ein. Dabei übersah er einen Opel, der von einer 68-Jährigen gelenkt wurde. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß, in dessen Folge der Pkw nach rechts abgewiesen wurde und gegen ein Verkehrszeichen prallte. Anschließend kam der Opel im Grünstreifen zum Stillstand. Es entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Riesbürg: Versuchter Einbruch

Zwischen Mittwoch, 20.05.2026 und Mittwoch, 03.06.2026, wollten sich Unbekannte durch Aufhebeln einer Tür bzw. Fenstern Zugang zum Bauhof/Feuerwehrhaus verschaffen. Dies gelang nicht, weshalb sie von ihrem Vorhaben abließen. Es entstand jedoch ein Sachschaden von ca. 5.000 Euro. Zeugen, denen zur genannten Zeit verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07362 96020 beim Polizeiposten Bopfingen zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Zeugen gesucht

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hielt sich ein 34-jähriger alkoholisierter Mann an der Bushaltestelle am Marktplatz auf und wartete dort auf ein Taxi. Nach seinen Angaben näherte sich plötzlich eine Personengruppe, bestehend aus 5 bis 6 Personen, die grundlos auf ihn eingeschlagen hätten, so dass er bewusstlos zu Boden gegangen sei. Nachdem er einige Zeit später wieder zu sich kam, hätte sich die Personengruppe bereits entfernt gehabt. Der 34-Jährige begab sich daraufhin selbstständig zu einer nahegelegenen Tankstelle, wo gegen 1 Uhr eine zufällig anwesende Besatzung eines Rettungswagens auf ihn aufmerksam wurde und ihn in das Krankenhaus verbrachte. Im Nachhinein stellte der Geschädigte fest, dass mit seiner EC-Karte am Samstagabend zwischen 23:33 Uhr und 23:35 Uhr dreimal hintereinander auf einer Bankfiliale in der Ledergasse Geld abgehoben wurde. Nachdem sich der 34-Jährige nicht mehr an die Geschehnisse erinnern kann, bittet die Polizei in Schwäbisch Gmünd um Zeugen des Vorfalls. Personen, die im Bereich Marktplatz / Ledergasse entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07171 / 3580 beim Polizeirevier zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell