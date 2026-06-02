Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 53-Jähriger

Albersweiler (ots)

Seit Sonntag, den 10.05.2026, wird eine 53-jährige Frau aus Albersweiler vermisst. Sie verließ am Mittwochmorgen, den 06.05.2026, ihr gewohntes Umfeld und seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Zuletzt wurde die Vermisste in Alberweiler gesehen.

Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte sie nicht aufgefunden werden, so dass wir die Öffentlichkeit nun um Mithilfe bitten.

Es kann nicht mehr ausgeschlossen werden, dass sich die 53-Jährige in einer hilflosen Lage befindet.

Beschreibung der Vermissten:

Ca. 1,62m groß, schulterlange dunkelbraune Haare, braune Augen. Sie soll mit einer Bluejeans bekleidet sein und eine lindgrüne Handtasche mitführen.

Weitere Informationen, wie Name und ein Lichtbild der Vermissten, finden Sie hier: https://s.rlp.de/J62milU

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt der Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06341-287-0 an die PI Landau zu wenden. Wenn Sie die Vermisste sehen, behalten Sie diesen bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

HINWEIS:

Die Veröffentlichung des Bildes der Vermissten erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung im Rahmen der Gefahrenabwehr. Sofern der Zweck nicht mehr gegeben ist, bitten wir die Medien, insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.

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