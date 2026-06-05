POL-AA: Ostalbkreis: Fahndung nach Einbruch in Bartholomä

Aalen (ots) - Waiblingen: Fettbrand In der Lange Straße in Waiblingen kam es am Mittwoch gegen 19:45 Uhr an einer Fritteuse zu einem Fettbrand. Durch die Rauchentwicklung wurden zwei Personen leicht verletzt und vor Ort durch den Rettungsdienst erstversorgt. Der Brand wurde durch die örtliche Feuerwehr gelöscht. Im Gebäude entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Aalen ...

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