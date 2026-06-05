POL-AA: Ostalbkreis: Fahndung nach Einbruch in Bartholomä
Aalen (ots)
Bartholomä: Fahndung nach Einbruch
Gegen 00:15 Uhr wurde der Polizei am Freitag ein Einbruch in ein Wohnhaus im Trondelhofweg in Bartholomä gemeldet. Der Täter wurde während der Tatausführung gestört und flüchtete. Die Fahndung mit mehreren Streifen und einem Polizeihubschrauber wurde gegen 01:45 Uhr erfolglos eingestellt. Erkenntnisse zum Diebesgut liegen derzeit noch nicht vor.
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