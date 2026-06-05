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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Fahndung nach Einbruch in Bartholomä

Aalen (ots)

Bartholomä: Fahndung nach Einbruch

Gegen 00:15 Uhr wurde der Polizei am Freitag ein Einbruch in ein Wohnhaus im Trondelhofweg in Bartholomä gemeldet. Der Täter wurde während der Tatausführung gestört und flüchtete. Die Fahndung mit mehreren Streifen und einem Polizeihubschrauber wurde gegen 01:45 Uhr erfolglos eingestellt. Erkenntnisse zum Diebesgut liegen derzeit noch nicht vor.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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