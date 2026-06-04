POL-AA: Pressebericht für den Rems-Murr-Kreis vom 04.06.2026

Aalen (ots) - Aalen: Unfall Ein 65-jähriger Lkw-Fahrer bog am Mittwoch gegen 10:45 Uhr von der Kochertalstraße nach links in die Industriestraße ein. Dabei übersah er einen Opel, der von einer 68-Jährigen gelenkt wurde. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß, in dessen Folge der Pkw nach rechts abgewiesen wurde und gegen ein Verkehrszeichen prallte. Anschließend kam der Opel im Grünstreifen zum Stillstand. Es ...

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