Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall und Einbrüche

Aalen (ots)

Crailsheim: Unfall auf der Autobahn

Am Donnerstagmorgen gegen 04 Uhr befuhr eine 18-jährige Hyundai-Fahrerin die A6 in Richtung Nürnberg auf dem linken Fahrstreifen. Dabei kam sie aus bislang unbekannter Ursache zunächst nach links von der Fahrbahn ab. Anschließend übersteuerte sie ihr Fahrzeug und geriet nach rechts. Dort überfuhr sie die Schutzplanke und ein dahinterstehendes Gebüsch. Das Fahrzeug kam etwa 20 Meter später zum Stillstand. Durch den Unfall wurde die 18- Jährige, sowie ein 19-jähriger und ein 15-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 15 000 Euro. Der Hyundai war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Ilshofen: Versuchter Einbruch

Zwei Diebe brachen am Donnerstagmorgen gegen 00:50 Uhr die Türe einer Firma in der Hörlebacher Straße auf. Als die dortige Alarmanlage auslöste, flüchteten die Täter. Sie verursachten Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

Gaildorf: Diebstahl aus Automaten

Diebe brachen am Donnerstag zwischen 00:15 Uhr und 03:30 Uhr mehrere Verkaufsautomaten in Gaildorf, Unterrot und Münster auf und entwendeten aus diesen einen vierstelligen Bargeldbetrag. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Crailsheim: Einbruch in Supermarkt

Am Donnerstag gegen 23:20 Uhr drangen drei unbekannte Täter in einen Supermarkt im Rotebachring ein. Dort entwendeten sie mehrere Tabakerzeugnisse im Wert eines dreistelligen Betrags. Anschließend flüchteten sie in eine unbekannte Richtung. Hinweise nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 4800 entgegen.

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