Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach, B33 - Verkehrsunfall auf der B33

Haslach (ots)

Am Sonntagnachmittag ist auf der B33 bei Haslach ein Daihatsu-Fahrer gegen eine Ampelanlage geprallt und hat sich hierbei leichte Verletzungen zugezogenen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 86-jähriger gegen 16:45 Uhr die B33 in Fahrtrichtung Hausach. In einer langgezogenen Linkskurve in der "Hausacher Straße" verlor er aus noch unklarer Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Pkw fuhr laut Zeugenaussagen zunächst ungebremst auf eine Fußgängerinsel und kollidierte dort mit einem Verkehrszeichen. Anschließend prallte das Fahrzeug gegen eine Ampelanlage, die durch den Aufprall zerstört wurde. Erst danach kam der Wagen zum Stillstand. Durch die Kollision lösten die Frontairbags des Daihatsu aus. Der Senior erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Ob eine Ermüdung des 86-Jährigen zu dem Unfallgeschehen beigetragen hat, ist Gegenstand der weiteren Unfallermittlungen. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die B33 zeitweise in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Den Schaden am abgeschleppte Daihatsu beziffern die Beamten des Polizeireviers Haslach auf rund 4.000 Euro. Zum entstandene Schaden an den Verkehrseinrichtungen kann noch keine Aussage getroffen werden.

/jg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell