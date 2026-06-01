Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, Kork - Mutmaßlicher Schrottdieb vorläufig festgenommen

Kehl, Kork (ots)

Nach dem Hinweis eines Mitarbeiters einer Sicherheitsfirma ist es Beamten des Polizeireviers Kehl am Sonntagabend gelungen, auf einer Wertstoffdeponie in der Straße "An der Ziegelscheuer" einen mutmaßlichen Dieb vorläufig festzunehmen. Der 32-Jährige hatte sich kurz vor 19:30 Uhr an einem dortigen Container zu schaffen gemacht und Elektroschrott bereitgelegt. Schnell herbeieilende Streifenbesatzungen des örtlichen Polizeireviers konnten den Mann dingfest machen. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls.

/wo

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