PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, Auenheim - Eigentümer gesucht, S-Pedelec aufgefunden

POL-OG: Kehl, Auenheim - Eigentümer gesucht, S-Pedelec aufgefunden
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Kehl, Auenheim (ots)

Eine Mitarbeiterin des Schwimmbads in Auenheim hat bereits Ende April im Gebüsch im Außenbereich des Schwimmbads ein herrenloses S-Pedelec aufgefunden. Weil derzeit davon ausgegangen werden muss, dass das S-Pedelec aus einer vorausgegangen Straftat stammen oder entwendet worden sein könnte und bislang keine Erkenntnisse zu dessen Eigentümer vorliegen, hoffen die Ermittler auf Hinweise aus der Bevölkerung. Bei dem aufgefunden Rad handelt es sich um ein türkisfarbenes S-Pedelec ohne Versicherungskennzeichen der Marke Jasion, Modell EB5 Roamer ST. Auffällig ist eine abweichende Lackierung am Steuerrohr oberhalb der Fahrradgabel. Wer Angaben zum Eigentümer des S-Pedelecs machen kann, das S-Pedelec wiedererkennt oder Hinweise zu dessen Herkunft hat, wird gebeten, sich bei den Beamten des Polizeireviers Kehl unter der Nummer: 07851 8930 zu melden.

/al

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 01.06.2026 – 11:06

    POL-OG: Sinzheim, A5 - Nach Verkehrsunfall weitergefahren, Zeugenaufruf

    Sinzheim (ots) - Am Samstagabend soll es gegen 20.00 Uhr auf der A5 zwischen den Anschlussstellen Bühl und Baden-Baden in Richtung Karlsruhe zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen gekommen sein. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines mutmaßlich schwarzen BMW soll dort den linken Fahrstreifen befahren haben, als er scheinbar versuchte, eine vor ...

    mehr
  • 01.06.2026 – 10:20

    POL-OG: Kehl - Gefährdung des Straßenverkehrs - Zeugenaufruf

    Kehl (ots) - Nachdem im Bereich Kehl-Odelshofen am Sonntagnachmittag ein auffällig fahrendes Fahrzeug gemeldet wurde, sucht die Polizei nun nach Zeugen und gefährdeten Verkehrsteilnehmern. Ein 87-jähriger Peugeot-Lenker soll kurz nach 14:30 Uhr seinen Wagen auf der Strecke von Legelshurst nach Odelshofen in starken Schlangenlinien gesteuert haben und dabei mehrfach auf die Gegenfahrbahn geraten sein. In Odelshofen sei ...

    mehr
  • 01.06.2026 – 08:22

    POL-OG: Offenburg, B3/B33 - Schwerer Unfall endet tödlich

    Offenburg (ots) - Ein schwerer Unfall am Sonntagabend auf der B3 im Bereich von Uffhofen hat für einen 74 Jahre alten Autofahrer einen tödlichen Ausgang genommen. Neben dem Getöteten wurden überdies noch eine 76-jährige Mitfahrerin schwer und eine 47 Jahre alte Mercedes-Lenkerin leicht verletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist der Verstorbenen mit seinem KIA gegen 20:45 Uhr auf der B3 in Richtung Lahr unterwegs ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren