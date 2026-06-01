Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, Auenheim - Eigentümer gesucht, S-Pedelec aufgefunden

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Kehl, Auenheim (ots)

Eine Mitarbeiterin des Schwimmbads in Auenheim hat bereits Ende April im Gebüsch im Außenbereich des Schwimmbads ein herrenloses S-Pedelec aufgefunden. Weil derzeit davon ausgegangen werden muss, dass das S-Pedelec aus einer vorausgegangen Straftat stammen oder entwendet worden sein könnte und bislang keine Erkenntnisse zu dessen Eigentümer vorliegen, hoffen die Ermittler auf Hinweise aus der Bevölkerung. Bei dem aufgefunden Rad handelt es sich um ein türkisfarbenes S-Pedelec ohne Versicherungskennzeichen der Marke Jasion, Modell EB5 Roamer ST. Auffällig ist eine abweichende Lackierung am Steuerrohr oberhalb der Fahrradgabel. Wer Angaben zum Eigentümer des S-Pedelecs machen kann, das S-Pedelec wiedererkennt oder Hinweise zu dessen Herkunft hat, wird gebeten, sich bei den Beamten des Polizeireviers Kehl unter der Nummer: 07851 8930 zu melden.

/al

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