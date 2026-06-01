Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, B3/B33 - Schwerer Unfall endet tödlich

Offenburg (ots)

Ein schwerer Unfall am Sonntagabend auf der B3 im Bereich von Uffhofen hat für einen 74 Jahre alten Autofahrer einen tödlichen Ausgang genommen. Neben dem Getöteten wurden überdies noch eine 76-jährige Mitfahrerin schwer und eine 47 Jahre alte Mercedes-Lenkerin leicht verletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist der Verstorbenen mit seinem KIA gegen 20:45 Uhr auf der B3 in Richtung Lahr unterwegs gewesen und hierbei auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort prallte er frontal mit dem entgegenkommenden Mercedes einer 47-Jährigen zusammen. Erste Ermittlungen der Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg deuten darauf hin, dass eine medizinische Ursache für den Unfall verantwortlich und der 74-Jährige während der Fahrt sein Bewusstsein verloren haben könnte. Er wurde an der Unfallstelle von Ersthelfern und Kräften des Rettungsdienstes reanimiert, verstarb dann allerdings am Abend in einem Krankenhaus. Die beiden verletzten Frauen wurden vom Rettungsdienst in eine örtliche Klinik gebracht. Die B3 war während der Unfallaufnahme, den Abschlepp- und Reinigungsarbeiten gesperrt. Neben den Einsatzkräften von Rettungsdienst und Polizei waren auch die Feuerwehr Offenburg mit mehreren Fahrzeugen und knapp 20 Wehrleuten im Einsatz. Der Sachschaden wird auf etwa 23.000 Euro beziffert.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell