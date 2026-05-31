Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Aus Murg geborgen

Rastatt (ots)

Am heutigen Sonntagmorgen gegen 08:45 Uhr entdeckte ein aufmerksamer Fußgänger eine leblose Person unter Wasser im Flusslauf der Murg. Durch die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr konnte die Person in der Folge nur noch tot geborgen werden.

Die Beamten der Kriminalpolizei haben, unter Hinzuziehung von Kriminaltechnikern, die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Vorfalls sowie zur Identität des Verstorbenen aufgenommen. Bei dem Toten handelt es sich um einen etwa 30 Jahre alten Mann.

Hinweise auf eine Fremdeinwirkung liegen zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor. Personen, welche sachdienliche Hinweise zur Identität des Mannes geben können oder mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter 0781/21-2820 in Verbindung zu setzen.

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