PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Aus Murg geborgen

Rastatt (ots)

Am heutigen Sonntagmorgen gegen 08:45 Uhr entdeckte ein aufmerksamer Fußgänger eine leblose Person unter Wasser im Flusslauf der Murg. Durch die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr konnte die Person in der Folge nur noch tot geborgen werden.

Die Beamten der Kriminalpolizei haben, unter Hinzuziehung von Kriminaltechnikern, die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Vorfalls sowie zur Identität des Verstorbenen aufgenommen. Bei dem Toten handelt es sich um einen etwa 30 Jahre alten Mann.

Hinweise auf eine Fremdeinwirkung liegen zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor. Personen, welche sachdienliche Hinweise zur Identität des Mannes geben können oder mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter 0781/21-2820 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 31.05.2026 – 06:19

    POL-OG: Forbach - schwerer Verkehrsunfall auf der B 462

    Forbach (ots) - Am Samstagabend, 17:25 Uhr, befuhr der 77-jährige Fahrer eines Pkw Mercedes die B 462 aus Forbach kommend in Richtung Weisenbach. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er in Höhe der Langenbrandbrücke auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Pkw VW Up. Im Mercedes verletzten sich der Fahrer und dessen 76-jährige Beifahrerin schwer. Auch die 62-jährige Fahrerin des Pkw ...

    mehr
  • 29.05.2026 – 16:32

    POL-OG: Kehl - Durchbruch bei Einreisekontrolle - 2. Nachtragsmeldung

    Kehl (ots) - Nach dem Vorfall in der Nacht auf Freitag bei einer Einreisekontrolle auf der Europabrücke haben die Beamten der Kriminalpolizei Offenburg die Ermittlungen übernommen. Nach den ersten durchgeführten Vernehmungen sowie der Einsicht von Video- und Bildmaterial stellt sich die Situation so dar, dass der Renault Clio auf der Fahrt von Frankreich nach ...

    mehr
  • 29.05.2026 – 15:13

    POL-OG: Rastatt - Festnahme nach Attacke

    Rastatt (ots) - Nach einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern am Freitagmittag im Bereich Sternenstraße/Maxstraße wurde eine Person verletzt und ein mutmaßlicher Tatverdächtiger nach der Flucht vom Tatort vorläufig festgenommen. Wie die bisherigen Ermittlungen ergaben, soll es offenbar bereits am Morgen zwischen den beiden sich bekannten Beteiligten zu einem Streit gekommen sein. Dieser mündetet gegen 12:30 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren