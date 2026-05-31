POL-OG: Forbach - schwerer Verkehrsunfall auf der B 462
Forbach (ots)
Am Samstagabend, 17:25 Uhr, befuhr der 77-jährige Fahrer eines Pkw Mercedes die B 462 aus Forbach kommend in Richtung Weisenbach. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er in Höhe der Langenbrandbrücke auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Pkw VW Up. Im Mercedes verletzten sich der Fahrer und dessen 76-jährige Beifahrerin schwer. Auch die 62-jährige Fahrerin des Pkw VW Up und deren 59-jähriger Beifahrer zogen sich schwere Verletzungen zu. Sie wurden alle stationär in umliegenden Kliniken aufgenommen. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, sie wurden abgeschleppt. Die B 462 wurde zur Unfallaufnahme voll gesperrt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 55000 Euro.
/EJA
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