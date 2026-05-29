Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Vermisstensuche - 2. Nachtragsmeldung-

Kehl (ots)

Die Polizei ist weiterhin auf der Suche nach dem 15-jährigen Jungen aus Kehl. Trotz zahlreicher Hinweise und Überprüfungen ist der Vermisste immer noch verschwunden. Mehr als 20 mutmaßliche Sichtungen und daraus resultierende Überprüfungen, überwiegend im Bereich des Auenwaldes in Neuried und Schwanau, führten nicht zum Aufgreifen des Jugendlichen. Die Ermittler der Kriminalpolizei Offenburg stehen im Austausch mit den Eltern und Angehörigen von Simon und bitten die Bevölkerung weiterhin um Aufmerksamkei.t Die Polizei ist bei der Suche nach dem 15-Jährigen auf die Hinweise und Unterstützung aus der Bevölkerung angewiesen und bitten daher, sich bei entsprechenden Beobachtungen unter der Rufnummer 0781 21-2820 oder unter der Notrufnummer '110' zu melden.

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Pressemitteilung vom 21.05. 13:21 Uhr

Kehl - Vermisstensuche - Nachtragsmeldung-

Trotz großer Anstrengungen der Polizei und intensiven Suchmaßnahmen mit einem Polizeihubschrauber sowie Personensuchhunden ist es bislang nicht gelungen, den vermissten 15-Jährigen aufzuspüren. Am Dienstag wurde das Rheinvorland rund um den Großraum Kehl aus der Luft abgesucht, ohne eine Spur des Jugendlichen zu erlangen. Hierbei haben 75 Einsatzkräfte des Deutschen Roten Kreuzes mit 25 Mantrailern die Suche unterstützt. Anhaltspunkte auf einen gegenwärtigen Aufenthaltsort des Vermissten haben sich hierbei nicht ergeben. Bislang gingen mehrere Hinweise im unteren zweistelligen Bereich bei der Polizei ein, die allesamt überprüft wurden. So wurden am Mittwochabend und in der Nacht auf Donnerstag gemeldete Sichtungen in Meißenheim und Ottenheim erfolglos überprüft. Die Beamten der Kriminalpolizei und der örtlichen Polizeidienststellen gehen weiterhin jedem einzelnen Hinweis nach und bitten die Bevölkerung aufmerksam zu bleiben und sich bei entsprechenden Beobachtungen zu verdächtigen Personen unter der Rufnummer: 0781 21-2820 oder über Notruf '110' zu melden.

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Pressemitteilung vom 18.05.15:59 Uhr

Kehl - Vermisstensuche

Die Polizei ist aktuell auf der Suche nach Simon R. Der Jugendliche wurde am Samstagabend als vermisst gemeldet, nachdem er gegen 8 Uhr die elterliche Wohnung in Kehl verlassen hatte und seitdem nicht mehr zurückgekehrt war. Erste eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben zunächst ohne den erhofften Erfolg. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet. Der Gesuchte ist etwa 177 Zentimeter groß, schlank und hat braune kurze Haare. Der 15-Jährige dürfte ein dunkelgraues Herrenrad mit weißumrandetem Sattelbezug mit sich führen. Er soll zuletzt mit einer schwarzen Hose, einem hellgrauen Oberteil aus Flies und einer braunen Softshelljacke bekleidet gewesen sein. Darüber hinaus soll er einen schwarzen Rucksack bei sich tragen. Konkrete Hinwendungsorte sind nicht bekannt.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0781 21-2820 oder unter der Notrufnummer entgegen.

Zur Öffentlichkeitsfahndung: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/kehl-vermisstenfahndung/

/ya

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