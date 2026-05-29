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POL-OG: Schwanau, Ottenheim - Einbruch durch Personenkontrolle aufgedeckt - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

POL-OG: Schwanau, Ottenheim - Einbruch durch Personenkontrolle aufgedeckt - Mit guten Nachrichten ins Wochenende
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Schwanau, Ottenheim (ots)

Einer Streife des Polizeireviers Lahr gelang am Donnerstag vergangener Woche (21.05.2026) die vorläufige Festnahme eines mutmaßlichen Einbrechers durch eine Personenkontrolle, noch bevor seine Tat jemanden bekannt wurde. Die Beamten waren am frühen Morgen gegen 3 Uhr zu Fuß in der Pfarrgasse unterwegs, als sie den 16-Jährigen auf einem E-Scooter bemerkten und kontrollieren wollten. Dieser suchte sein Glück jedoch in der Flucht, was nach einer Verfolgung zu Fuß jedoch unterbunden werden konnte. Bei der Überprüfung des Jugendlichen stieß die Streife dann gleich mehrfach auf Verdächtiges. Die Seriennummer des Rollers war entfernt worden, was auf einen Diebstahl schließen ließ und eine Beschlagnahme nach sich zog. Darüber hinaus war das Gefährt nicht versichert. Auch ein mitgeführter verbotener Schlagring, eine Sturmhaube, eine kleinere Menge Cannabis und eine E-Zigarette wurden aufgefunden und einbehalten. Stutzig machten schließlich auch gastro-typische Großpackungen von Müsliriegeln und Fruchtgummis sowie andere Artikel aus dem Gastronomiebereich, die allesamt in einer Sporttasche mitgeführt wurden. Spätere Ermittlungen durch Beamte des Polizeiposten Schwanau ergaben, dass der 16-Jährige offenbar zuvor in die Rheinauenhalle im Weiblingsweg eingebrochen war und die Gegenstände samt Sporttasche dort entwendet haben dürfte. Weil der junge Mann bei der Kontrolle offenbar unter Cannabiseinfluss fuhr, wurde in der Nacht eine Blutentnahme durchgeführt. Gegen den Jugendlichen wurde nun ein umfangreiches Ermittlungsverfahren eingeleitet.

/rs

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Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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