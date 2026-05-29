Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Schwerer Raub, Zeugenaufruf

Rastatt (ots)

Eine noch unbekannte Person soll im Verlauf des Donnerstagabends eine Buchhandlung in der Bahnhofstraße überfallen und hierbei Bargeld erbeutet haben. Nach derzeitigem Sachstand soll der maskierte Täter das Geschäft gegen 18 Uhr betreten und vom anwesenden Kassierer mit gezücktem Messer die Herausgabe von Bargeld gefordert haben. Anschließend flüchtete der Vermummte mit seiner Beute. Bei dem Tatverdächtigen soll es sich um einen etwa 180 Zentimeter großen Mann, im Alter von circa 30 bis 40 Jahren handeln. Er war mit weißen Turnschuhen, einer schwarzen Hose sowie einem schwarzen Kapuzenpullover bekleidet und trug eine schwarze Maske über Mund und Nase. Die unmittelbar eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief bis jetzt jedoch noch ohne Erfolg. Zeugen, welche Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0781 21 - 2820 in Verbindung zu setzen.

/jg

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