Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Oos - Nach lebensbedrohlicher Situation: Senior ist dank rechtzeitiger Hilfe außer Lebensgefahr - Mit guten Nachrichten ins Wochenende-

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Baden-Baden, Oos (ots)

Am Sonntag stürzte ein 83-jähriger Mann in der Breisgaustraße mit seinem Fahrrad und verlor dabei das Bewusstsein. Durch zügiges Eingreifen von Ersthelfern und Beamten des Polizeireviers Baden-Baden wurden bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes Reanimationsmaßnahmen durchgeführt. Diese wurden anschließend durch weitere Rettungskräfte aufrechterhalten, wodurch ein stabiler Kreislauf hergestellt werden konnte. Unter Begleitung einer Notärztin wurde der Senior mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Klinikum auf die Intensivstation gebracht. Der Mann befindet sich nun nicht mehr auf der Intensivstation und erholt sich zusehends. Dies ist mutmaßlich dem sofortigen und couragierten Hilfeleisten aller Beteiligter zu verdanken. Neben den Einsatzkräften der Polizei waren auch Passanten mit entsprechender Sanitätsausbildung vor Ort, die ebenfalls tatkräftig unterstützten und somit für eine optimale Übergabe an den Rettungsdienst sorgten.

/lb

Pressemitteilung vom 25.05.2026, 10:20 Uhr

POL-OG: Baden-Baden - Gestürzter Radfahrer erleidet schwere Verletzungen!

Offenburg Am Pfingstsonntag zog sich ein 83-Jähriger beim Sturz mit seinem Fahrrad schwere Verletzungen zu. Der Verkehrsunfall ereignete sich gegen 17.00 Uhr in der Breisgaustraße. Durch Ersthelfer und Beamte des Polizeireviers Baden-Baden, wurden bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes lebenserhaltende Erste-Hilfe-Maßnahmen durchgeführt. Wie es zum alleinbeteiligten Sturz des Fahrradfahrers kam, ist nun Gegenstand der Ermittlungen durch Beamte des Verkehrsdienstes Baden-Baden. Der verunfallte Fahrradfahrer wurde zur medizinischen Versorgung in eine nahegelegene Klinik verbracht.

/DLF

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