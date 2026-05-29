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POL-OG: Offenburg - Nach Waffen- und Rauschgiftfund in Haft - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

POL-OG: Offenburg - Nach Waffen- und Rauschgiftfund in Haft - Mit guten Nachrichten ins Wochenende
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Offenburg (ots)

Nachdem sich aus anderweitigen Ermittlungen Hinweise auf einen möglichen illegalen Waffenbesitz eines Mannes in der Offenburg Südoststadt ergaben, konnten Ermittler der Kriminalpolizei am Donnerstag vergangener Woche den Tatverdächtigen festnehmen sowie Waffen und Betäubungsmittel sicherstellen. Ermittler aus verschiedenen Fachinspektionen konnten einen 44-jährigen Mann nach einer Observation beim Verlassen des Hauses vorläufig festnehmen. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung wurde eine scharfe Schusswaffe, mehrere Messer, eine Armbrust samt Bolzen, Pfeil und Bogen sowie erlaubnisfreie Waffen wie Luftgewehr und Schreckschusswaffen aufgefunden und sichergestellt werden. Überdies wurden verschiedene Betäubungsmittel aufgefunden. Der Verdächtige mit deutscher und russischer Staatsangehörigkeit wurde am Folgetag dem Amtsgericht vorgeführt. Dieses folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft Offenburg und erließ Haftbefehl. Der Beschuldigte wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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