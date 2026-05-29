Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Nach Waffen- und Rauschgiftfund in Haft - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

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Offenburg (ots)

Nachdem sich aus anderweitigen Ermittlungen Hinweise auf einen möglichen illegalen Waffenbesitz eines Mannes in der Offenburg Südoststadt ergaben, konnten Ermittler der Kriminalpolizei am Donnerstag vergangener Woche den Tatverdächtigen festnehmen sowie Waffen und Betäubungsmittel sicherstellen. Ermittler aus verschiedenen Fachinspektionen konnten einen 44-jährigen Mann nach einer Observation beim Verlassen des Hauses vorläufig festnehmen. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung wurde eine scharfe Schusswaffe, mehrere Messer, eine Armbrust samt Bolzen, Pfeil und Bogen sowie erlaubnisfreie Waffen wie Luftgewehr und Schreckschusswaffen aufgefunden und sichergestellt werden. Überdies wurden verschiedene Betäubungsmittel aufgefunden. Der Verdächtige mit deutscher und russischer Staatsangehörigkeit wurde am Folgetag dem Amtsgericht vorgeführt. Dieses folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft Offenburg und erließ Haftbefehl. Der Beschuldigte wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

/rs

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