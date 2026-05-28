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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Verkehrsunfall durch Vorrangsmissachtung

Gaggenau (ots)

Zu einer Kollision zweier Autos kam es am Mittwoch im Kreuzungsbereich Sulzbacher Straße / Hauptstraße. Eine 18-jährige VW-Fahrerin wollte gegen 22.10 Uhr von der Hauptstraße in südlicher Richtung nach links in die Sulzbacher Straße einbiegen. Gleichzeitig war eine 36-jährige Audi-Fahrerin auf der Hauptstraße in nördlicher Richtung unterwegs, welche die Fahrt gerade aus fortsetzen wollte. An der Kreuzung soll die 18-Jährige den Vorrang der 36-Jährigen missachtet haben, sodass es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß kam. Bei dem Audi wurden in Folge der Kollision beide Front-Airbags ausgelöst. Die Audi-Fahrerin wurde gemeinsam mit ihren drei sich ebenfalls während des Unfalls im Auto befindenden Kindern in ein nahegelegenes Klinikum verbracht. Nach aktuellen Erkenntnissen erlitt die Mittdreißigerin leichte Verletzungen, die Kinder und die Unfallverursacherin blieben unverletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 30.000 Euro. Die Ermittlungen zum Unfallhergang wurden von den Beamten des Polizeireviers Gaggenau aufgenommen.

/lb

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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