Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Zwei verletzte Jugendliche nach Zusammenstoß zwischen E-Scooter und Auto

Lahr (ots)

Bei einem Unfall zwischen einem E-Scooter und einem Auto wurden in Lahr am Mittwochabend gegen 19:45 Uhr zwei Teenager verletzt. Der 13-jährige Fahrer des E-Scooters soll in Begleitung seines 14-jährigen Mitfahrers die Straße "Im Heidel" in Richtung der B415 befahren haben und beim Kreuzen der Tramplerstraße/Mietersheimer Hauptstraße den von rechts kommenden PKW übersehen haben. Daraufhin kam es zum Zusammenstoß zwischen den Verkehrsteilnehmern. Der Fahrer des E-Scooters stürzte bei der Kollision über das Auto, sein Mitfahrer kam zu Fall. Der 14-jährige Mitfahrer verletzte sich bei seinem Sturz leicht, der 13-Jährige zog sich hingegen schwere Verletzungen zu. Beide wurden mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Klinikum verbracht. Der Autofahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Auch sein Fahrzeug war nach dem Unfall weiterhin fahrtüchtig. Der E-Scooter wurde beim Zusammenstoß überrollt und war daher nicht mehr fahrbereit. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Aufgenommen wurde der Unfall von den Beamten des Polizeireviers Lahr und der Verkehrspolizei.

/lh

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