POL-OG: Kehl - Fahrrad gestohlen, Zeugenaufruf
Kehl (ots)
Nachdem am Mittwoch zwischen 18.15 Uhr bis 19.15 Uhr bei einem Einkaufszentrum in der Blumenstraße ein gesichertes Gravelbike entwendet wurde, haben die Beamten des Polizeireviers Kehl die Ermittlungen eingeleitet. Bei dem durch ein Schloss gesichertes Fahrrad handelt es sich um ein Gravelbike der Marke "Spacialized" mit zwei roten Satteltaschen an den Seiten. Der Diebstalschaden beläuft sich dabei auf etwa 3.000 Euro. Zeugen, welche Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Kehl unter 07851 893-0 in Verbindung zu setzen.
/jg
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