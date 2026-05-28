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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Fahrrad gestohlen, Zeugenaufruf

Kehl (ots)

Nachdem am Mittwoch zwischen 18.15 Uhr bis 19.15 Uhr bei einem Einkaufszentrum in der Blumenstraße ein gesichertes Gravelbike entwendet wurde, haben die Beamten des Polizeireviers Kehl die Ermittlungen eingeleitet. Bei dem durch ein Schloss gesichertes Fahrrad handelt es sich um ein Gravelbike der Marke "Spacialized" mit zwei roten Satteltaschen an den Seiten. Der Diebstalschaden beläuft sich dabei auf etwa 3.000 Euro. Zeugen, welche Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Kehl unter 07851 893-0 in Verbindung zu setzen.

/jg

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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