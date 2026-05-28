Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Steinbach - Wohnungseinbruch, Hinweise erbeten

Baden-Baden (ots)

Bisher unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit zwischen Mittwochabend 21:30 Uhr und Donnerstagfrüh, 1 Uhr, gewaltsam Zutritt in ein Wohnhaus in der Straße "Merkelrain" und entwendeten Bargeld sowie Modeschmuck im Wert von etwa 500 Euro. Nach ersten Erkenntnissen drückten die Einbrecher ein Fenster aus dem Rahmen um ins Innere zu gelangen. Anschließend verließen sie das Gebäude offenbar über die Terrassentür. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch oder den Tätern geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 0781 21 - 2820 bei der Kriminalpolizei zu melden.

/lb

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