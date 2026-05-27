Feuerwehr Bochum

FW-BO: Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Bochum-Weitmar

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Bochum (ots)

Gegen 17:30 Uhr wurde der Feuerwehr Bochum ein Wohnungsbrand in der Karl-Friedrich-Straße in Bochum-Weitmar gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Kräfte drang dichter Rauch aus einer Wohnung im Erdgeschoss, sämtliche Bewohner hatten das Gebäude bereits verlassen. Ein Trupp unter Atemschutz ging mit C-Rohr zur Brandbekämpfung vor. Es brannte ein Computer auf einem Schreibtisch, der Brand konnte schnell gelöscht werden. Die Einsatzstelle wurde abschließend mit einem Hochleistungslüfter rauchfrei gemacht und der Polizei übergeben. Der Bewohner der Mieterwohnung musste mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst versorgt werden, die weiteren Bewohner wurden betreut. Rund 40 Mitarbeiter von Feuerwehr und Rettungsdienst waren im Einsatz, die Löscheinheit Bochum-Stiepel unterstützte die Kollegen der Berufsfeuerwehr.

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