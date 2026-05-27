Feuerwehr Bochum

FW-BO: Küchenbrand im Tiefbauweg in Bochum

Bild-Infos

Download

Bochum (ots)

Am Dienstagabend, den 26. Mai 2026, wurde die Feuerwehr um 19:45 Uhr zu einem gemeldeten Küchenbrand im Tiefbauweg alarmiert. Der Einsatz dauerte bis in die späten Abendstunden und konnte erst gegen 23:00 Uhr beendet werden.

Notrufe meldeten eine Rauchentwicklung auf der Straße. Es liefen sogar Notrufe bei der Feuerwehr Essen ein. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte sich die Lage wie folgt dar: Die Bewohnerin der betroffenen Wohnung hatte sich gemeinsam mit einer Nachbarin aus dem Erdgeschoss bereits eigenständig ins Freie retten können. Die ersteintreffenden Kräfte bestätigten einen ausgedehnten Küchenbrand im 1. Obergeschoss. Auf der Gebäuderückseite schlugen bereits Flammen aus dem Küchenfenster, wobei das Feuer teilweise auf die Dachtraufe übergriff.

Die Feuerwehr leitete umgehend umfassende Löschmaßnahmen ein. Die Brandbekämpfung erfolgte gleichzeitig von zwei Seiten: Zwei Trupps gingen unter Atemschutz im Innenangriff vor, während ein weiterer Trupp auf der Gebäuderückseite von außen gegen die Flammen vorging. Die Löscharbeiten gestalteten sich teilweise schwierig. Um versteckte Glutnester auszuschließen, musste das Dach von innen geöffnet, kontrolliert und gezielt abgelöscht werden.

Parallel dazu wurden Hochleistungslüfter eingesetzt, um das Gebäude vom Brandrauch zu befreien. Sämtliche angrenzenden Wohnungen wurden sorgfältig kontrolliert, um eine weitere Gefährdung auszuschließen. Insgesamt wurden drei Personen vorsorglich mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in umliegende Krankenhäuser transportiert. Unter den Betroffenen befanden sich die Bewohnerin der Brandwohnung sowie eine weitere Person, die zuvor eigenständig Löschversuche unternommen hatte.

An dem Einsatz waren insgesamt 56 Einsatzkräfte beteiligt. Alarmiert wurden Einheiten der Feuer- und Rettungswachen Wattenscheid, Weitmar und der Führungsdienst und die Logistikkomponente aus Werne sowie Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr aus Dahlhausen, Linden und Eppendorf-Höntrop.

Dank des koordinierten und schnellen Einsatzes der Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Brandes auf weitere Gebäudeteile weitgehend verhindert werden. Die Ermittlungen zur Brandursache sind aufgenommen worden.

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell