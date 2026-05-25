Feuerwehr Bochum

FW-BO: Heimrauchmelder verhindert Schlimmeres - Einsatz in der Robertstraße

Bochum (ots)

Am Montagabend wurde die Feuerwehr Bochum um 20:30 Uhr zu einem Einsatz in die Robertstraße alarmiert. Ein Heimrauchmelder hatte ausgelöst und alarmierte frühzeitig die Bewohner des Hauses in der Robertstraße.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte eine leichte Verrauchung im Treppenraum eines Mehrfamilienhauses festgestellt werden. Es sollte zu einem Brandereignis in der Küche gekommen sein. Mehrere Hausbewohner hatten das Gebäude bereits eigenständig verlassen.

Unverzüglich ging ein Trupp unter Atemschutz zur weiteren Erkundung und Brandbekämpfung in die betroffene Wohnung vor. Dort konnte eine stärkere Verrauchung festgestellt werden. Als Ursache wurde im Bereich des Herdes verbranntes Essen festgestellt, welches die Rauchentwicklung ausgelöst hatte.

Die betroffene Bewohnerin erlitt eine leichte Rauchgasintoxikation und wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden.

Insgesamt waren 25 Einsatzkräfte vor Ort im Einsatz. Alarmiert waren Einheiten der Feuer- und Rettungswachen Innenstadt und Wattenscheid sowie Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bochum-Mitte. Der Einsatz wurde um 21:20 Uhr beendet.

Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, wie wichtig funktionierende Heimrauchmelder sind. Sie erkennen Rauch frühzeitig, warnen Bewohner rechtzeitig und können im Ernstfall entscheidend zur Rettung von Menschenleben beitragen.

Es sollten daher

- Regelmäßige Funktionsprüfung erfolgen: Prüft mindestens einmal im Monat die Funktion des Rauchmelders über die Testtaste, um sicherzustellen, dass das Gerät ordnungsgemäß arbeitet.

- Sauberkeit und Batteriekontrolle: Entfernt regelmäßig Staub und Schmutz. Tauscht zudem die Batterien rechtzeitig aus bzw. achten bei Geräten mit fest verbauten Batterien auf das angegebene Austauschdatum des Melders.

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