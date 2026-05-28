Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, Appenweier, Lahr - Einbruchsserie in Kindergärten

Offenburg (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 28. April und dem 26. Mai kam es in mehreren Kindergärten im Bereich der Ortenau zu Einbrüchen. Bislang wurden der Polizei entsprechende Fälle aus Appenweier, Neuried, Schwanau, Offenburg, Ettenheim, Mahlberg sowie Kippenheim bekannt und zur Anzeige gebracht. Nach bisherigem Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass die Kindergarteneinbrüche in Appenweier, Neuried und Schwanau, sowie in das Pfarrhaus in Schutterwald in Zusammenhang stehen könnten. Die Unbekannten verschafften sich jeweils gewaltsam Zutritt zu den Gebäuden und durchsuchten insbesondere die Büroräume. Der Diebstahlschaden war eher gering. Die durch das gewaltsame Eindringen verursachten Sachschäden übersteigen die entstandenen Diebstahlsschäden nach ersten Einschätzungen um ein Vielfaches. Ob die weiteren Einbruchsfälle in Offenburg, Ettenheim, Mahlberg und Kippenheim ebenfalls mit der mutmaßlichen Serie in Verbindung stehen, ist derzeit noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen zur Nachtzeit gemacht haben oder Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich bei der zuständigen Polizeidienststelle zu melden.

/jg

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