POL-OG: Rastatt - Vermisster Mann im Rollstuhl sicher ins Pflegeheim zurückgebracht - Mit guten Nachrichten ins Wochenende
Rastatt (ots)
Am Mittwochabend konnte in Rastatt ein vermisster 94-Jähriger wohlbehalten angetroffen und in sein Pflegeheim zurückgebracht werden, nachdem er die Einrichtung unbemerkt verlassen hatte. Nach einer zunächst ergebnislosen Suche im direkten Umfeld der Seniorenresidenz konnte der Mann im Rahmen einer Fahndung in der Nähe seiner früheren Wohnanschrift angetroffen werden. Weil der sichtlich desorientierte Mann aus seinem Rollstuhl nicht in das Polizeifahrzeug umsteigen konnte, schoben ihn die Beamten des Polizeireviers Rastatt auf seinen eigenen Rädern zurück ins Seniorenheim. Dort nahmen ihn die Pflegekräfte wieder in Empfang.
/lh
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