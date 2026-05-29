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POL-OG: Rastatt - Vermisster Mann im Rollstuhl sicher ins Pflegeheim zurückgebracht - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

POL-OG: Rastatt - Vermisster Mann im Rollstuhl sicher ins Pflegeheim zurückgebracht - Mit guten Nachrichten ins Wochenende
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Rastatt (ots)

Am Mittwochabend konnte in Rastatt ein vermisster 94-Jähriger wohlbehalten angetroffen und in sein Pflegeheim zurückgebracht werden, nachdem er die Einrichtung unbemerkt verlassen hatte. Nach einer zunächst ergebnislosen Suche im direkten Umfeld der Seniorenresidenz konnte der Mann im Rahmen einer Fahndung in der Nähe seiner früheren Wohnanschrift angetroffen werden. Weil der sichtlich desorientierte Mann aus seinem Rollstuhl nicht in das Polizeifahrzeug umsteigen konnte, schoben ihn die Beamten des Polizeireviers Rastatt auf seinen eigenen Rädern zurück ins Seniorenheim. Dort nahmen ihn die Pflegekräfte wieder in Empfang.

/lh

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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